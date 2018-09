Capgemini : lancement de la ligne Capgemini Invent

12/09/2018 | 08:57

Capgemini annonce le lancement de Capgemini Invent, nouvelle ligne de services mondiale dédiée à l'innovation digitale, au conseil et à la transformation, regroupant plus de 6000 collaborateurs situés dans plus de 30 bureaux et 10 studios de 'creative design'.



'Capgemini Invent permet à ses clients d'opérer au rythme du digital - de la conception de la stratégie de transformation digitale à sa concrétisation par le prototypage de solutions digitales et la mise en place des plans de transformation', explique le géant informatique.



Cette marque unique rassemble dorénavant les expertises multidisciplinaires de Capgemini Consulting et de fortes compétences en 'data science' et technologies émergentes du reste du groupe avec celles des sociétés acquises récemment comme LiquidHub et Fahrenheit 212.



