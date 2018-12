Capgemini : nomme un nouvel administrateur

05/12/2018 | 18:01

Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni aujourd'hui, a décidé de coopter Laura Desmond en qualité de nouvel administrateur.



Laura Desmond est la fondatrice et le PDG d'Eagle Vista Partners, une société de conseil stratégique et d'investissement spécialisée dans le marketing et les technologies digitales. Elle est également membre du Conseil d'Administration d'Adobe depuis 2012.



' Elle apportera au Conseil d'Administration de Capgemini SE sa vaste expérience dans les domaines des data analytics, de la stratégie digitale et des contenus, acquise en tant que cadre dirigeant et administrateur d'acteurs clés de l'industrie servant des clients de premier plan ' précise le groupe.



