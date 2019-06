Capgemini : partenariat avec Airbus pour Skywise

20/06/2019 | 07:32

Capgemini annonce avoir signé avec Airbus, pour une durée de 18 mois, le 'Skywise Partners' Programme Agreement, qui vise à développer et proposer les services data de la plateforme Skywise aux compagnies aériennes.



Cet accord, qui vient couronner plus de deux ans de collaboration étroite entre Airbus et Capgemini, s'inscrit dans la transformation digitale du secteur aérien dans son ensemble, incluant tout son écosystème.



Pour assurer le déploiement technique et commercial des services et solutions associés à la plateforme, Capgemini dispose aujourd'hui de 300 experts formés à Skywise pouvant intervenir sur le plan mondial.



