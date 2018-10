Capgemini : prend une participation de 20% dans Azqore

04/10/2018 | 08:25

Capgemini annonce son entrée au capital d'Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management, spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la Gestion de Fortune, à hauteur de 20%.



' Cette prise de participation confirme l'ambition stratégique des deux groupes de créer une nouvelle référence mondiale des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire ' indique le groupe.



La présence de Capgemini au capital d'Azqore va permettre d'accélérer le développement fonctionnel et technologique de sa plateforme informatique propriétaire S2i , tout en proposant à ses clients de nouveaux services comme la formation ou le conseil spécialisé.



Thierry Delaporte, membre du Comité de Direction générale et Directeur général délégué de Capgemini, a déclaré : ' Capgemini dispose d'une capacité éprouvée à créer de la valeur pour ses clients et à répondre à leurs attentes tant en termes de productivité que de transformation digitale à grande échelle. Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape stratégique avec Indosuez Wealth Management qui vient renforcer notre offre au service de nos clients internationaux du secteur de la Gestion de Fortune. '



