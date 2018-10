Capgemini : renforce dans les services digitaux en Italie avec l'acquisition de Doing

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Capgemini a annoncé mardi l'acquisition de Doing, agence 100% digitale basée en Italie, pour un montant non divulgué.

Dotée d'une équipe de plus de 200 personnes basées principalement à Milan et à Rome, Doing dispose d'un portefeuille d'une cinquantaine de clients, parmi lesquels ALD Automotive, L'Oréal et Lavazza, qu'elle accompagne sur l'ensemble de la chaîne digitale, de la conception du service au développement et à la maintenance.

La transaction devrait être finalisée dans le courant du mois prochain, indique l'entreprise de services du numérique dans son communiqué.

"Dotée d'une équipe multidisciplinaire, d'un esprit d'entreprise et de très belles références clients, Doing [...] vient renforcer notre équipe en Italie pour développer notre portefeuille de services digitaux dans la région et au delà", a commenté Olivier Sevillia, membre du comité de direction générale du groupe et directeur général de la Strategic Business Unit Europe de Capgemini.

