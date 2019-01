Capgemini : signe un contrat pluriannuel "significatif" avec le finlandais Valmet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Capgemini a annoncé jeudi dans un communiqué avoir signé un contrat pluriannuel "significatif" avec le groupe finlandais Valmet, spécialiste des services et des technologies pour les industries du papier et de l'énergie. Les enjeux financiers de cet accord n'ont pas été précisés.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Capgemini prendra en charge la gestion et le développement de l'ensemble de l'environnement IT de Valmet et exécutera la feuille de route de la transformation IT de l'entreprise.

- Capgemini a été choisi comme fournisseur privilégié en raison de son approche innovante et axée sur l'automatisation, de ses fortes capacités de livraison à l'échelle mondiale ainsi que de ses partenariats étroits avec les principaux fournisseurs de technologies.

- Valmet aura accès à l'expertise IT et digitale mondiale de Capgemini en matière d'ingénierie et de fabrication pour renforcer la transformation IT de l'entreprise.

- Une partie de l'équipe IT interne de Valmet sera transférée à Capgemini pour poursuivre les initiatives de transformation IT de Valmet, tant pour les applications existantes que pour les technologies émergentes.

