Capgemini : va lancer une offre d'achat amicale à 5 milliards d'euros sur Altran

(Actualisation: informations supplémentaires sur le financement de l'opération par Capgemini et sur le projet industriel du futur ensemble)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de services informatiques Capgemini a annoncé lundi avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Altran, dans le cadre d'une OPA amicale au prix de 14 euros par action, payable en numéraire. Ce prix fait ressortir une prime de 33% par rapport au cours de Bourse moyen d'Altran ces trois derniers mois.

La transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés, s'élève à 3,6 milliards d'euros, avant prise en compte de la dette nette financière d'Altran, estimée à environ 1,4 milliard d'euros. Capgemini a sécurisé un financement relais de 5,4 milliards d'euros, couvrant l'achat des titres et le montant de la dette brute de la cible. Ce prêt relais a vocation à être refinancé au moyen de la trésorerie disponible pour 1 milliard d'euros et le solde par endettement, principalement sous forme d'émissions obligataires.

"Ce rapprochement aura un impact immédiatement relutif, évalué à plus de 15% sur le résultat normalisé par action avant mise en oeuvre des synergies. En 2023, après prise en compte des synergies, la relution devrait dépasser 25%", ont indiqué les deux sociétés dans leur communiqué.

Les synergies de coûts et de modèles opérationnels sont estimées entre 70 et 100 millions d'euros avant impôts en année pleine. Elles seront pleinement réalisées à un horizon de 3 ans. A la même échéance, les synergies commerciales devraient générer un chiffre d'affaires annuel additionnel compris entre 200 et 350 millions d'euros. En 2023, avec le bénéfice de ces synergies, l'effet relutif de cette opération sur le résultat normalisé par action devrait dépasser 25%.

Le lancement de l'OPA devrait intervenir après la finalisation du processus d'information ou de consultation des instances représentatives du personnel de Capgemini et d'Altran ainsi qu'après la levée des conditions préalables usuelles liées aux autorisations réglementaires, en particulier le CFIUS aux Etats-Unis, et au titre du contrôle des concentrations.

La finalisation de ce rapprochement est envisagée d'ici à la fin de l'exercice 2019. Capgemini a d'ores et déjà signé un accord définitif pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.

L'activité du nouvel ensemble pèsera 17 milliards d'euros

Une fois rapprochées, les deux sociétés Capgemini et Altran formeront un leader mondial de la transformation digitale des entreprises, dont le chiffre d'affaires atteindra 17 milliards d'euros. L'an passé, les deux entreprises ont enregistré une marge opérationnelle similaire, à 12,1%.

Le groupe fusionné, qui comptera plus de 250.000 collaborateurs, bénéficiera "d'un accès démultiplié aux décideurs opérationnels des grands comptes de l'industrie (Aéronautique, Automobile, Sciences de la vie et Télécoms) tels que les directions de recherche, de production et de la supply chain", ont souligné Capgemini et Altran dans leur communiqué commun.

"Ce rapprochement permet à Capgemini d'accélérer son développement auprès des grandes entreprises technologiques et de l'Internet, en offrant au nouvel ensemble une taille critique dans le software engineering grâce à ses centres d'expertises, notamment en Inde et en Europe de l'Est", précise le document.

Le nouvel ensemble compte aussi se renforcer dans le secteur des services d'ingénierie et de R&D, "attendu en croissance d'environ 9% par an sur les prochaines années". Le périmètre combiné de ces activités de services d'ingénierie et de R&D représentera un chiffre d'affaires d'environ 3,4 milliards d'euros et réunira 54.000 professionnels.

En présentant leur projet, les deux groupes ont insisté sur le fait qu'ils disposaient "d'une culture d'entreprise très proche qui facilitera le rapprochement de leurs équipes".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

(Eric Chalmet a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire