Capgemini : Crédit Suisse confirme son conseil

08/04/2020 | 16:15

Crédit Suisse relève son objectif de cours sur la valeur à 121 E (contre 108 E) et confirme son opinion à surperformance.



' Le risque pour notre objectif est que la perturbation de Covid-19 soit plus importante que prévu, mais ce risque n'est pas isolé pour Capgemini et ne devrait pas justifier, à notre avis, la décote du cours actuelle '.



' Les services informatiques sont cycliques et il est inévitable que l'incertitude macroéconomique mondiale pèse sur les perspectives. De manière significative, nous voyons des risques opérationnels limités car le modèle commercial des services informatiques a évolué pour s'adapter au travail à distance ' indique Crédit Suisse.



' Par conséquent, l'environnement actuel d'accès à distance / de travail à domicile permet toujours de fournir des services aux clients '.



