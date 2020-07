Capgemini : Credit Suisse remonte son objectif de cours

14/07/2020 | 15:19

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Capgemini et remonte son objectif de cours de 130 à 150 euros, voyant dans le message que le groupe devrait mieux performer que durant la dernière crise, 'un signe encourageant de sa résilience'.



'Dans ce contexte, nous pensons que la valorisation représente un point d'entrée attractif', juge l'analyste, qui perçoit toutefois à court terme un danger qu'une activité meilleure que prévu chez SAP ou Accenture fasse monter les attentes pour Capgemini.



Le bureau d'études met donc en garde dans sa note contre l'idée de se reposer sur un potentiel de hausse à court terme pour les prévisions. Il réduit de 3% ses estimations de BPA pour les exercices 2020 et 2021.



