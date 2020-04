BONDS : Capgemini lève 3,5 milliards d'euros avec une émission obligataire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Capgemini a annoncé mercredi avoir levé 3,5 milliards d'euros à l'issue d'une émission obligataire en quatre tranches largement sursouscrite. Le groupe a émis 500 millions d'euros d'obligations à 2 ans, portant un coupon de 1,25%, et 800 millions d'euros à 6 ans à un taux de 1,625%. Les deux autres tranches, à échéance 2029 et 2032 et d'un montant de 1 milliard d'euros et de 1,2 milliard d'euros, portent des intérêts respectifs de 2% et 2,375%. Capgemini a souligné que la demande avait représenté 4,5 fois le montant de l'offre et que le produit de l'opération serait utilisé pour les besoins généraux du groupe et pour refinancer un prêt relais obtenu dans le cadre de l'acquisition d'Altran Technologies. (jbatteau@agefi.fr) ed: TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire