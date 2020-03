Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTRAN TECHNOLOGIES 0.52% 14.48 1.69% CAPGEMINI SE -2.52% 70.26 -33.68%

Par un arrêt en date de ce jour, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de conformité rendue par l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de l’offre publique d’achat amicale de Capgemini portant sur les actions Altran Technologies. Elle a ainsi confirmé la validité de l’offre au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et celle du visa apposé par l’AMF sur la note en réponse d’Altran.La prise de contrôle d'Altran par Capgemini, qui détient à ce jour 55,13% du capital et 55,06% des droits de vote d'Altran, est désormais effective. Le groupe peut ainsi mettre en oeuvre sa stratégie visant créer un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles, qu'il appelle " l'Intelligent Industry ".Conformément aux engagements pris par Capgemini, l'offre sera réouverte du 16 au 27 mars 2020 (inclus) aux mêmes conditions financières, permettant ainsi aux actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs actions à l'offre de le faire à un prix de 14,50 euros par action Altran.Capgemini rappelle s'être également engagé, pour une durée de 18 mois à compter du 14 janvier 2020, à ne pas déposer une nouvelle offre ou mettre en oeuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l'offre.Les résultats financiers d'Altran seront consolidés dans les comptes du groupe Capgemini à partir du 1er avril 2020. La publication des résultats du 1er semestre 2020, première publication consolidée, interviendra début septembre 2020.