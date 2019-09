CAPGEMINI : Aiman Ezzat, prochain Directeur général et dissociation des fonctions de PDG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du processus interne de transition managériale engagé en 2017 à l’initiative de Paul Hermelin, Président-directeur général, le Conseil d’administration de Capgemini SE réuni lundi a porté son choix sur Aiman Ezzat, actuellement Directeur général délégué, pour succéder à Paul Hermelin en tant que Directeur général à l’issue de l’Assemblée générale prévue le 20 mai 2020. Le Conseil d’administration s’est prononcé unanimement sur ce choix.Le Conseil proposera par ailleurs lors de cette même assemblée la nomination d'Aiman Ezzat en tant qu'administrateur de Capgemini SE.Comme annoncé précédemment, Paul Hermelin a proposé au Conseil d'adopter à l'issue de la prochaine Assemblée Générale une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, dans laquelle Paul Hermelin conservera la Présidence du Conseil tandis qu'Aiman Ezzat assurera la Direction générale en tant que seul dirigeant mandataire social exécutif.Aiman Ezzat, âgé de 58 ans, est directeur général délégué de Capgemini depuis le 1er janvier 2018 et membre du Comité de Direction générale du Groupe. Avec plus de 20 ans d'expérience chez Capgemini, Aiman Ezzat a une profonde connaissance de l'ensemble des opérations du Groupe et a travaillé dans de nombreux pays ; il a notamment vécu pendant plus de 15 ans au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. De décembre 2012 à 2018, il était directeur financier de Capgemini.