CAPGEMINI : Arkéa renouvelle son contrat dans les infrastructures

Le groupe Arkéa, acteur majeur de la bancassurance en France, renouvelle sa confiance à Capgemini, leader mondial du conseil et des services informatiques, pour l’industrialisation des opérations d’infrastructure et d’automatisation de ses processus. Le contrat porte sur une durée de cinq ans. Le partenariat opérationnel, conclu entre les deux groupes couvre l'ensemble des technologies des infrastructures, de l'environnement de travail utilisateur à l'exploitation applicative.Il comprend la supervision, l'exploitation et l'intégration en production des nouveaux services. Il permet aux équipes informatiques du Pôle Innovation et Opérations du groupe Arkéa de libérer du temps pour se consacrer à des projets à plus forte valeur ajoutée, notamment liés à l'innovation.