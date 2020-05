CAPGEMINI : Berenberg revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé son objectif de cours de 95 euros à 111 euros et conservé sa recommandation d'Achat sur Capgemini. Le bureau d'études souligne que la transformation numérique va devenir encore plus impératif pour les entreprises une fois la crise actuelle passée, permettant d'être plus agiles et flexibles, et de réduire les coûts. "Les entreprises de services informatiques ayant une exposition numérique relativement élevée, comme Capgemini, sont mieux placés pour aider les entreprises dans cette transition", ajoute-t-il.Avant de préciser que les connaissances spécifiques des secteurs sont essentielles pour être considérée comme la société à qui il faut s'adresser.L'analyste pense que Capgemini a a saisi l'avantage du premier arrivé dans les secteurs industriels en acquérant Altran Technologies.Il a pris en compte dans ses estimations l'intégration d'Altran à partir du 1er avril.