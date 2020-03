CAPGEMINI : Credit Suisse plus pessimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et réduit son objectif de cours de 140 euros à 130 euro sur Capgemini. Le bureau d’études anticipe désormais une croissance interne de 2,2% en 2020, à comparer avec l’objectif du groupe de 3,5%, et une marge stable, contre une progression visée de 10 à 30 points de base. Il rappelle que le secteur est corrélé à la croissance mondiale, qui sera affectée par le coronavirus. Le broker précise que l’acquisition d’Altran sera relutive sur le bénéfice par action à hauteur de 8% pour 2020 et de 12% pour 2021.