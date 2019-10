CAPGEMINI : Credit Suisse réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 139 euros à 135 euros et confirmé son opinion Surperformance sur Capgemini après l’abaissement de l’objectif de croissance. Bien que les perspectives pour 2020 sont incertaines, le bureau d’études juge qu’elles ne sont pas ouvertement négatives. Il a cependant abaissé de 2% ses estimations de bénéfice par action pour 2020 en raison des risques existants.Le broker prévoit un croissance organique de 3,1% au quatrième trimestre 2019 et au premier trimestre 2020 et une reprise progressive tout au long de l'année pour arriver à 5% au quatrième trimestre.