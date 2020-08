Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a relevé son objectif de cours de 131 euros à 139 € et réitéré sa note d'achat sur Capgemini. Le bureau d'études a légèrement rehaussé ses estimations de résultats et il s'attend à ce que Capgemini sorte plus fort de cette crise. Sa décote par rapport à ses homologues mondiaux s'est considérablement réduite, mais il estime que le niveau d'environ 40% est encore excessif.