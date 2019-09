CAPGEMINI : a déposé son OPA amicale sur ALTRAN

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTRAN TECHNOLOGIES -0.85% 14.65 110.92% CAPGEMINI SE 0.19% 106.7 22.70%

Capgemini a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet de note d'information relatif à son offre publique d'achat amicale visant l'intégralité des actions Altran Technologies au prix de 14 euros par action, en vue de la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie. Le projet de rapprochement, annoncé le 24 juin 2019, donnera naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires comptant plus de 265 000 collaborateurs.Comme précisé dans le communiqué d'Altran en date de ce jour, le rapport de l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration d'Altran, le cabinet Finexsi, a conclu que le prix proposé était équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires d'Altran.Après examen notamment de ce rapport, le conseil d'administration d'Altran, réuni hier, a rendu un avis motivé favorable sur l'offre et a considéré que l'offre publique d'achat amicale au prix de 14 euros par action est conforme aux intérêts d'Altran, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires d'Altran d'apporter leurs actions à l'offre.Le prix proposé de 14 euros par action fait ressortir une prime de 30 % par rapport à la moyenne des cours de l'action Altran pondérée par les volumes sur le mois précédant l'annonce et une prime de 33 % sur la moyenne de 3 mois.AMF (Autorité des marchés financiers)L'autorité des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales, réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes.OPA (Offre publique d'achat)C'est une opération qui consiste pour une personne morale ou physique à faire savoir publiquement qu'elle souhaite acheter tout ou partie des titres donnant accès au capital (actions, OCA, ORA.) d'une autre société. L'acheteur dépose un projet à l'AMF. Euronext Paris suspend la cotation des titres concernés. L'AMF examine les conditions de recevabilité de l'offre, donne (ou non) un avis de recevabilité et vérifie la qualité de l'information donnée aux investisseurs avant de délivrer son visa. Lorsque l'AMF publie sa décision de recevabilité et délivre son visa, Euronext Paris publie un avis comportant le calendrier de l'offre.