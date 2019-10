CAPGEMINI à la dernière place du CAC 40, un abaissement d'objectif de croissance qui fait désordre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini (-7,6% à 98,84 euros) ferme la marche du CAC 40 après avoir abaissé son objectif de croissance pour 2019. Le groupe de conseil et de services informatiques a mis en cause l’apparition d’un ralentissement du marché amplifié par la contraction de la demande au niveau mondial dans le secteur bancaire et dans les secteurs public et privé en raison du Brexit. Celui-ci a entraîné une attitude attentiste de la part des donneurs d’ordres. Capgemini vise désormais une croissance à taux de change constants autour de 5,5%, soit le bas de sa fourchette initiale d'objectifs de 5,5% à 8%.Le consensus s'élevait à 6,2%." La concurrence par les prix est vive dans le secteur bancaire pour ce qui est du travail supplémentaire ", note UBS, qui a légèrement réduit son objectif de cours de 127 euros à 121 euros. Le broker reste cependant à l'Achat, de même que Société Générale, dont l'objectif de cours a été ramené à 125 euros contre 132 euros auparavant. Neutre sur la valeur, Invest Securities a fait passer le sien de 107 euros à 100 euros. " Cet avertissement fait désordre sur une valeur appréciée pour sa croissance ", a commenté l'analyste.Capgemini a en revanche confirmé ses objectifs d'amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,3% et 12,6% et un free cash-flow organique en progression en données comparables à plus de 1,1 milliard d'euros.Au troisième trimestre, Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,468 milliards d'euros, en hausse de 7,4% à taux de change courants et de 5,9% à taux de change constants. La croissance organique du Groupe s'élève pour sa part à 5%. Les activités Digital & Cloud sont en hausse de plus de 20% à taux de change constants et représentent désormais plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe.