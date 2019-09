CAPGEMINI : étend son contrat avec le fisc britannique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini a annoncé l'extension de son contrat avec HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) au Royaume-Uni pour une durée de deux ans. Dans le cadre de cet accord, Capgemini continuera d'être un fournisseur stratégique de l'administration fiscale britannique jusqu'en juin 2022, principalement pour la gestion des données, le déploiement des technologies digitales et cloud, ainsi que pour les services applicatifs. Capgemini accompagnera également HMRC dans ses programmes de transformation stratégique et dans le développement de ses capacités IT.