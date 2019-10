CAPGEMINI, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 25 octobre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CAPGEMINI (- 7,06% à 94,40 euros)Capgemini ferme la marche du CAC 40 après avoir abaissé son objectif de croissance pour 2019. Le groupe de conseil et de services informatiques a mis en cause l'apparition d'un ralentissement du marché amplifié par la contraction de la demande au niveau mondial dans le secteur bancaire et dans les secteurs public et privé en raison du Brexit. Celui-ci a entraîné une attitude attentiste de la part des donneurs d'ordres. Capgemini vise désormais une croissance à taux de change constants autour de 5,5%, soit le bas de sa fourchette initiale d'objectifs de 5,5% à 8%