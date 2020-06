Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini s'associe à Coursera pour offrir à ses collaborateurs à travers le Groupe un accès à plus de 4 000 cours dispensés par les meilleures universités à travers le monde. Ce partenariat mondial fait suite à une phase de pré-lancement réussie en février, au cours de laquelle plus de 25 000 employés de Capgemini se sont inscrits à des cours sur Coursera for Business, la plateforme d'entreprise de la société. À ce jour, ces employés ont suivi plus de 22 000 cours.