CAPGEMINI : sans surprise, Aiman Ezzat deviendra Directeur général

Préparé depuis deux ans, le processus de changement managérial à la tête de Capgemini n’a pas réservé de surprise. Aiman Ezzat, directeur général délégué en charge de la gestion de la performance a été choisi à l’unanimité du Conseil d’administration pour être le prochain Directeur général. En Bourse, l’action du groupe de conseil et de services informatiques gagne 1,02% à 108,5 euros au sein d’un secteur informatique bien orienté. Aiman Ezzat était en concurrence avec Thierry Delaporte, directeur général délégué en charge de la transformation du groupe.Aiman Ezzat succédera à l'actuel PDG, Paul Hermelin à l'issue de l'Assemblée générale prévue le 20 mai 2020. Comme annoncé précédemment, Paul Hermelin a proposé au Conseil d'adopter à l'issue de cette Assemblée générale une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général. Dans ce cadre, Paul Hermelin conservera la Présidence du Conseil.Aiman Ezzat, âgé de 58 ans, est directeur général délégué de Capgemini depuis le 1er janvier 2018 et membre du Comité de Direction générale. Il travaille depuis plus de 20 ans dans le groupe, dont il a été directeur financier de décembre 2012 à 2018.Réagissant à ce choix, UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 127 euros sur Capgemini. Le bureau d'études pense que de nombreux investisseurs considéraient Aiman Ezzat comme le candidat le plus susceptible de succéder à Paul Hermelin, mais reconnaissaient les fortes capacités des deux.