CAPGEMINI : soutenu par les bons résultats de son client SAP

Capgemini (+2,26% à 104,10 euros) affiche la seconde plus forte hausse de l’indice CAC 40 grâce aux bons résultats trimestriels de l'allemand SAP, dont il est le premier intégrateur au niveau mondial. L'éditeur de logiciels professionnels a en particulier bénéficié d’une baisse bien moins prononcée que prévu des ventes des très rentables licences, la méthode historique de commercialisation des logiciels. Attendues en repli de 40%, elles ont finalement baissé de 18% grâce à leur redressement en Asie Pacifique.Au deuxième trimestre, le résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, a augmenté de 8% à 1,96 milliard d'euros, à comparer au consensus de 1,79 milliard. Il gagne 7% à taux de change constants. La marge opérationnelle ajustée a ainsi progressé de 1,6 point à 28,9%, là où le marché attendait 27,4%.Le groupe technologique allemand a bénéficié de revenus pour les licences en recul de "seulement" 18% (-18% à taux de change constants) à 770 millions d'euros. Ils ont dépassé nettement la prévision moyenne des analystes s'élevant à 569 millions d'euros. SAP avait indiqué anticiper au deuxième trimestre une plus mauvaise performance qu'au premier où les revenus tirés des licences avaient plongé de 31%. Les licences ont en particulier profité d'une bonne performance commerciale en Asie Pacifique.Le chiffre d'affaires ajusté total de SAP a augmenté de 1% à 6,74 milliards. Il a aussi progressé de 1% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires cloud est en hausse de 19% (+18% à taux de change constants) à 2,04 milliards d'euros.SAP a réaffirmé ses objectifs pour 2020. Le groupe allemand cible un résultat opérationnel ajusté situé entre 8,1 et 8,7 milliards, au pire en repli de 1% et au mieux en augmentation de 6% à taux de change constants.Le chiffre d'affaires total est anticipé entre 27,8 et 28,5 milliards d'euros, en augmentation de 1% à 3% à taux de change constants. Le revenu dans le cloud est attendu à 8,3-8,7 milliards d'euros, en hausse de 18% à 24%.