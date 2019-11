Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini annonce aujourd’hui que son sixième plan d’actionnariat salarié, portant sur 2,75 millions d’actions, soit environ 1,6 % du capital existant, a été largement sursouscrit. Il affiche un taux de souscription supérieur à 160 %. Plus de 33 700 salariés répartis dans les 25 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16 % des effectifs éligibles du groupe de conseil et de services informatiques.Ce nouveau plan "ESOP" (Employee Share Ownership Plan) contribuera à maintenir l'actionnariat salarié à plus de 5 % du capital.Conformément aux modalités du plan d'actionnariat salarié publiées le 19 septembre 2019, 2,75 millions d'actions nouvelles, soit le nombre maximum d'actions offertes, ont été souscrites au prix unitaire de 92,27 euros. La réalisation de l'augmentation de capital correspondante, d'un montant de 253,7 millions d'euros, est prévue pour le 18 décembre 2019.