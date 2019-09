Capgemini : Aiman Ezzat, prochain Directeur Général de Capgemini

Relations presse :

Aiman Ezzat, prochain Directeur Général de Capgemini

Paris, le 16 septembre 2019 à 19h00 – Dans le cadre du processus interne de transition managériale engagé en 2017 à l’initiative de Paul Hermelin, Président-directeur général, le Conseil d’Administration de Capgemini SE réuni ce jour a porté son choix sur Aiman Ezzat, actuellement Directeur général délégué, pour succéder à Paul Hermelin en tant que Directeur général à l’issue de l’Assemblée Générale prévue le 20 mai 2020.

Le Conseil d’Administration s’est prononcé unanimement sur ce choix sur proposition conjointe de son Président, du Comité Ethique et Gouvernance présidé par Pierre Pringuet, Administrateur Référent, ainsi que du comité ad hoc présidé par Daniel Bernard, Vice-Président du Conseil. Le Conseil proposera par ailleurs lors de cette même Assemblée la nomination d’Aiman Ezzat en tant qu’administrateur de Capgemini SE.

Le Conseil d’Administration tient à saluer la qualité de la contribution de Thierry Delaporte au développement et à la transformation du Groupe durant cette transition managériale.

Comme annoncé précédemment, Paul Hermelin a proposé au Conseil d’adopter à l’issue de la prochaine Assemblée Générale une gouvernance dissociant les fonctions de Président et de Directeur général, dans laquelle Paul Hermelin conservera la Présidence du Conseil tandis qu’Aiman Ezzat assurera la Direction générale en tant que seul dirigeant mandataire social exécutif.

Biographie de Aiman Ezzat :





Aiman Ezzat, âgé de 58 ans, est directeur général délégué de Capgemini depuis le 1er janvier 2018 et membre du Comité de Direction générale du Groupe.

Avec plus de 20 ans d’expérience chez Capgemini, Aiman Ezzat a une profonde connaissance de l’ensemble des opérations du Groupe et a travaillé dans de nombreux pays ; il a notamment vécu pendant plus de 15 ans au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

De décembre 2012 à 2018, il était directeur financier de Capgemini.

De décembre 2008 à 2012, il a dirigé les activités du Groupe dans les Services Financiers après en avoir été le directeur des opérations à partir de novembre 2007.

De 2005 à 2007, Aiman Ezzat a occupé la fonction de directeur adjoint de la stratégie, et a notamment participé à l’acquisition et à l’intégration de Kanbay, société internationale de services informatiques spécialisée dans le secteur des services financiers.

Avant de rejoindre Capgemini, Aiman Ezzat était entre 2000 et 2004, directeur des opérations internationales dans une société spécialisée dans la technologie avec des responsabilités en Asie et en Europe.

Auparavant, Aiman Ezzat a passé 10 ans chez Gemini Consulting (la marque de l’entité de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini, désormais Capgemini Invent), où il a notamment été responsable mondial des activités pétrolières et chimiques.

En mars 2017, il a été nommé « Meilleur Directeur financier européen » dans la catégorie « technologie et logiciels » du palmarès 2017 « All European Executive Team », classement annuel réalisé par Institutional Investor.

Aiman Ezzat est titulaire d’un Master of Sciences en en génie chimique obtenu à l’École Supérieure de Chimie, Physique et Électronique de Lyon et d’un MBA de l’Anderson School of Management (UCLA).

