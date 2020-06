Capgemini : Anne Lebel quitte NATIXIS pour la tête des RH de CAPGEMINI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini a nommé d'Anne Lebel au poste de directrice des Ressources Humaines du groupe à compter du 20 juillet 2020. A ce titre, elle est également membre du comité de direction générale de Capgemini. Forte d’un parcours professionnel de plus de 20 ans, Anne apporte au groupe une solide expérience internationale en matière de gestion de talents et de développement de leadership. Elle succède à Hubert Giraud, qui a récemment pris une nouvelle fonction au sein d’Altran – société qui a rejoint le groupe le 1er avril dernier.Avant de rejoindre Capgemini, Anne Lebel était directrice ressources humaines et corporate culture et membre du comité de direction générale de Natixis.