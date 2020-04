Capgemini : Crédit Suisse relève son objectif

08/04/2020 | 11:28

Crédit Suisse relève son objectif de cours sur la valeur à 121 E (contre 108 E) et confirme son opinion à surperformance.



' Le risque pour notre objectif est que la perturbation de Covid-19 soit plus importante que prévu, mais ce risque n'est pas isolé pour Capgemini et ne devrait pas justifier, à notre avis, la décote du cours actuelle '.



' Les services informatiques sont cycliques et il est inévitable que l'incertitude macroéconomique mondiale pèse sur les perspectives. De manière significative, nous voyons des risques opérationnels limités car le modèle commercial des services informatiques a évolué pour s'adapter au travail à distance ' indique Crédit Suisse.



' Par conséquent, l'environnement actuel d'accès à distance / de travail à domicile permet toujours de fournir des services aux clients '.



' Cela dit, la demande des clients sera clairement mise sous pression et exercera une pression sur le chiffre d'affaires futurs. Chez Capgemini, au lieu d'une croissance de 2% et de marges stables, nous supposons désormais une croissance de 4% et une compression des marges de 70 pb. Nous supposons qu'Altran est plus cyclique que Capgemini et que les revenus baissent de 6% et les marges se réduisent de 100 pb ' rajoute Crédit Suisse.



' La baisse des hypothèses de chiffre d'affaires et de marge signifie que les prévisions d'EBITA sont désormais inférieures de c10% '.



