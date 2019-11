Capgemini : Elliott veut toujours plus de 14 E pour Altran

27/11/2019 | 10:37

Elliott Advisors persiste et signe dans le dossier Altran Technologies : le fonds activiste américain estime toujours que le prix de l'OPA proposée par Capgemini, soit 14 euros par action, est 'insuffisant' et 'ne reflète ni la valeur intrinsèque d'Altran, ni une prime de contrôle appropriée', indique un communiqué. Surtout au vu de la création de valeur qui devrait s'ensuivre pour Capgemini.



Par ailleurs, Elliott met toujours en avant ce qu'il considère comme des conflits d'intérêt dans la manière dont l'offre a été conduite.



Bref, 'Elliott considère que le prix de l'offre proposée au actionnaires d'Altran est trop faible', répète le fonds.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.