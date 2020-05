Capgemini : L'Assemblée Générale du 20 mai 2020 se tiendra à huis clos

Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote ou donner pouvoir au Président uniquement à distance et préalablement à l'Assemblée Générale, soit par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance. Les mandats à des tiers seront traités conformément à l'article 6 du décret n° 2020- 418 du 10 avril 2020. Aucune carte d'admission ne sera délivrée.

Conformément aux mesures d'urgence adoptées par le Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, en particulier l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, l'Assemblée Générale du mercredi 20 mai 2020 se tiendra hors la présence physique des actionnaires et des autres membres ayant le droit d'y assister.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur

le site internet de la Société : https://investors.capgemini.com/fr/event/assemblée-générale-2020.

Celle-ci sera mise à jour régulièrement pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée Générale des actionnaires et/ou pour les adapter aux évolutions législatives et réglementaires qui interviendraient postérieurement à la publication de l'avis de convocation le 29 avril 2020.

