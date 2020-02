Capgemini : Purpose, agence de stratégie et impact social, rejoint Capgemini

Relations Media :

Purpose, agence de stratégie et impact social, rejoint Capgemini :

une expertise élargie pour la création de nouveaux modèles

d’entreprises responsables

Paris, le 12 février 2020 - Capgemini annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de Purpose , l’une des principales agences mondiales en matière d'impact social. Basée à New York et présente sur les 6 continents, sa marque de fabrique réside dans la conception de larges campagnes digitales thématiques et innovantes à fort impact positif. L’équipe compte plus de 100 responsables de campagnes, créatifs, stratèges et technologues, et rejoindra celle de Capgemini Invent , la marque d'innovation, de conseil et de transformation du groupe Capgemini. Ensemble, elles aideront les entreprises à transformer leur modèle et leurs pratiques en menant des actions à impact, engageantes pour leurs parties prenantes et influant positivement la société.

Fondée en 2009 à New York, Purpose s’est forgée une solide réputation au cours des dix dernières années en concevant des campagnes et contenus créatifs à impact et en prodiguant des conseils en stratégie socialement responsable pour les grandes marques à travers le monde. L’agence a notamment déployé des actions majeures sur des sujets à portée mondiale comme les droits des réfugiés ou LGBT. Elle a mis en relation grandes marques et entreprises avec les plus grands mécènes, l’écosystème des Nations Unies et un grand nombre d’organisations caritatives mondiales parmi les plus influentes.

« Les exigences des différentes parties prenantes s’intensifiant sur les sujets sociétaux, les entreprises doivent désormais recentrer leur projet stratégique vers une ambition d’intérêt général. Pour nombre d’entre elles, cette transformation va au-delà d’un engagement en termes de responsabilité sociale, mais vers une refonte de leur modèle économique et la redéfinition de leurs pratiques et de leur culture d'entreprise », commente Cyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du Groupe. « Les forces conjuguées de Purpose et de Capgemini renforceront les capacités de nos équipes qui travaillent en étroite collaboration avec les directions générales et les conseils d'administration pour concevoir et construire les évolutions futures de leur organisation. Une entreprise durable pour les prochaines années doit répondre aux nouveaux impératifs : mettre au cœur de son ambition une contribution positive à la société, repenser son engagement envers les objectifs de développement durable et limiter ses émissions de carbone ».

Purpose conseille ses clients pour la mise en place d’une contribution positive à la société permettant de créer un impact social véritable. Sa position de leader dans ce domaine apporte aux clients du groupe Capgemini une dimension essentielle dans leur stratégie de transformation ainsi que de nouvelles sources de création de valeur. L'approche de Purpose s’articule autour de quatre éléments clés : des ‘Labs’, laboratoires d’innovation et de contenu autour de questions d'actualité, telles que le changement climatique et le développement international; une équipe qui élabore des stratégies, campagnes et contenus créatifs à impact; des services basés sur des technologies innovantes, notamment en ce qui concerne les outils de mesure et de formation; et enfin, une série d’outils qui favorisent la participation ainsi que le passage à l’action et contribuent à resserrer les liens communautaires ; chacun de ces éléments s’imbriquant pour donner vie à des campagnes efficaces et percutantes.

« Nos équipes d'experts opèrent à l'intersection de l’intérêt général, de la contribution positive et du digital, et ont passé la dernière décennie à collaborer avec les plus grandes organisations à but non lucratif, mécènes et entreprises à travers le monde - les aidant à mettre l’intérêt général, la contribution sociétale au cœur des valeurs de leurs marques », commente Jeremy Heimans, directeur général et fondateur de Purpose. « Rejoindre le groupe Capgemini nous offre l’opportunité de proposer notre approche au monde entier : nous changeons d’échelle et augmentons considérablement la portée de notre impact, à un moment crucial pour un grand nombre de sujets qui nous tiennent à cœur. Capgemini Invent, conjugué avec les forces et l’ampleur du groupe Capgemini, nous donne un accès privilégié à des clients, des compétences étendues et inégalées en termes de technologies, d’expertise en ‘Data & Analytics’, ainsi qu'une compréhension approfondie de la manière de changer les organisations et les business models de l'intérieur. Cela nous ouvre des possibilités extraordinaires pour la conception de stratégies et de campagnes à portée mondiale ».

Purpose continuera d’opérer sous son statut de Public Benefit Corporation1 et poursuivra sa mission qui est de promouvoir un monde plus ouvert, plus juste et plus habitable. Les parties se sont entendues afin que l’entreprise soit gérée de manière indépendante, comme elle l’était précédemment, et que sa direction générale reste en place. Au sein du groupe Capgemini, Purpose conservera son "indépendance éditoriale", garantissant ainsi le maintien de sa voix prédominante et son point de vue unique sur les grandes questions du monde.

La transaction est soumise aux conditions préalables habituelles et devrait être clôturée dans les semaines à venir.

1 Une ‘Public Benefit Corporation’ est une forme d'entreprise à mission américaine conçue pour les entités à but lucratif qui veulent tenir compte de la société et de l’environnement, en plus du profit, dans leur structure de gouvernance et de gestion.







