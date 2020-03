Capgemini : S&P abaisse sa note de crédit

24/03/2020 | 13:44

S&P Global Ratings indique avoir abaissé sa note de crédit sur Capgemini de 'BBB' à 'BBB-', avec une perspective 'stable', après le feu vert de la Cour d'Appel de Paris à l'acquisition d'Altran par le géant des services informatiques.



L'agence de notation s'attend à ce que le ratio dette ajustée pro forma sur EBITDA du nouvel ensemble faiblisse aux environs de 3,6 fois en 2020, avant de chuter à trois fois ou moins au cours des années suivantes.



La perspective stable reflète sa vision que le bilan solide et la génération de cash-flow permettront à Capgemini de gérer l'acquisition d'Altran et le désendettement, en dépit des turbulences économiques en cours.



