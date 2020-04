Capgemini détient 97% d'Altran et va demander son retrait de la cote - AMF

(Actualisation: déclarations de Capgemini dans un communiqué)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini détient 97,2% du capital et 97,1% des droits de vote du groupe d'ingénierie Altran Technologies à l'issue de la réouverture de son offre publique d'achat, a annoncé l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mercredi.

Capgemini a de son côté indiqué qu'à l'issue du règlement-livraison des titres Altran, prévu le 8 avril, il détiendrait 98,15% du capital et 98,03% des droits de vote de la société d'ingénierie, en intégrant également les actions Altran autodétenues, qui n'entrent pas dans le décompte de l'AMF.

"Capgemini demandera dès demain à l'AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions Altran non apportées à l'offre", a expliqué le groupe dans son communiqué.

"Cette bonne nouvelle arrive dans le contexte inattendu et difficile que nous vivons avec cette pandémie", ont déclaré Paul Hermelin, le PDG du groupe, et Aiman Ezzat, son futur successeur à la direction générale, tous deux cités dans le communiqué. Les deux dirigeants ont expliqué que les deux entreprises avaient pris des mesures pour permettre à leurs collaborateurs de continuer à travailler, malgré la crise sanitaire. Le taux de télétravail pour Altran et Capgemini atteint ainsi "près de 90%", ont expliqué les deux dirigeants.

Capgemini avait rouvert son OPA sur Altran du 16 au 27 mars après que la cour d'appel de Paris a confirmé la conformité de son offre publique, rejetant des recours déposés par l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires (Adam).

Le fonds activiste Elliott, qui avait vivement critiqué l'offre de Capgemini, avait finalement décidé d'apporter ses titres à l'OPA, invoquant "les conditions de marché qui président actuellement" pour justifier son revirement. Elliott avait acquis des actions et des instruments dérivés pour un total plus de 16% du capital d'Altran.

Cette annonce n'a pas eu d'impact important sur l'action Capgemini. A 13h45, le titre reculait de 2,8%, à 74,56 euros, soit moins que le CAC 40 qui abandonnait 4,1%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones;

