Capgemini détient plus de 55% du capital d’Altran

à l’issue de la réouverture de l’offre

Paris, le 13 février 2020 – L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé aujourd’hui que 1 564 379 actions Altran ont été apportées à l’issue de la réouverture de l’offre publique d’achat amicale de Capgemini (Euronext Paris: CAP) portant sur les actions Altran Technologies (Euronext Paris: ALT). A l’issue du règlement-livraison, prévu le 21 février 2020, Capgemini détiendra 54,17% du capital et au moins 54,04% des droits de vote1. Avec prise en compte des actions auto-détenues par Altran, cette détention s’élève à 55,13% du capital et au moins 55,00% des droits de vote.

En cas de décision de la Cour d’appel de Paris confirmant la déclaration de conformité de l’AMF2, Capgemini s’engage à rouvrir une nouvelle fois l’offre aux mêmes conditions financières pour une période complémentaire de dix jours de négociation3.

La note d’information de Capgemini et la note en réponse d’Altran, telles qu’approuvées par l’AMF le 14 octobre 2019 respectivement sous le visa n° 19-489 et le visa n° 19-490, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de chacune des sociétés, sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site internet de Capgemini (www.capgemini.com/altran) ou d’Altran (www.altran.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Capgemini (11 rue de Tilsitt, 75017 Paris, France) ou d’Altran (96 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France), selon qu’ils se rapportent à Capgemini ou Altran.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers d’Altran.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique d’achat, qui contient les termes et conditions de l’offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Capgemini, Altran et l’offre.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique d’achat n’est pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales.

La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Capgemini décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte près de 220 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 14,1 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.



1 Sur la base d’un total de 257 021 105 actions et 257 652 732 droits de vote Altran au 31 janvier 2020, et sans prise en compte des 2 461 800 actions auto-détenues par Altran.

2 L’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le recours formé par un actionnaire est attendu le 19 mars prochain.

3 Voir avis AMF 219C2818 du 18 décembre 2019. Capgemini s’est également engagé, pour une durée de 18 mois à compter du 14 janvier 2020, à ne pas déposer une nouvelle offre ou mettre en œuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l’offre (voir communiqué de presse de Capgemini du 14 janvier 2020 ).

Pièce jointe