Capgemini : extension de contrat avec le fisc britannique

30/09/2019 | 08:21

Capgemini annonce l'extension pour deux ans de son contrat avec HMRC, le fisc du Royaume-Uni. Il restera ainsi un fournisseur stratégique jusqu'en juin 2022 pour la gestion des données, le déploiement des technologies digitales et cloud, ainsi que pour les services applicatifs.



'Capgemini accompagnera également HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) dans ses programmes de transformation stratégique et dans le développement de ses capacités IT', ajoute le géant français des services informatiques.



Cette extension de contrat s'appuie sur plus de 15 années de partenariat réussi entre les deux organisations pour la fourniture de services informatiques qui contribuent la collecte des taxes au Royaume-Uni.



