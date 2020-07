Capgemini : objectif 'zéro émission nette' d'ici 2030

23/07/2020 | 11:42

Capgemini annonce son engagement d'atteindre la neutralité carbone de ses opérations au plus tard en 2025 et l'objectif 'zéro émission nette' d'ici 2030, notamment en accélérant son programme de décarbonation de ses opérations ayant le plus fort impact.



Le groupe de services informatiques explique qu'il 'peut s'appuyer sur ses solides avancées en ayant atteint dès janvier 2020 son objectif de réduire de 30% ses émissions de carbone par collaborateur, soit avec 10 ans d'avance'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.