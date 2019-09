Capgemini : obtient un feu vert pour l'acquisition d'Altran

26/09/2019 | 17:58

Le groupe Capgemini annonce ce soir avoir obtenu l'autorisation de la part du CFIUS aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States) pour son projet d'acquisition d'Altran.



'Après l'annonce du dépôt du projet de note d'information relatif à l'offre publique d'achat auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obtention de cette autorisation constitue une nouvelle étape vers la finalisation du rapprochement des deux sociétés', indique Capgemini.



Cette finalisation est envisagée d'ici la fin de l'exercice 2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.