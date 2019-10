Capgemini : ouverture de l'OPA amicale sur Altran le 16/10

15/10/2019 | 18:17

Le groupe Capgemini annonce ce mardi soir l'ouverture le 16 octobre de son offre publique d'achat amicale sur Altran, au prix de 14 euros par action.



'Le projet de rapprochement, annoncé le 24 juin 2019, donnera naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires comptant plus de 265.000 collaborateurs. Ce nouvel ensemble bénéficiera d'un positionnement unique sur le secteur particulièrement prometteur de l'Intelligent Industry', rappelle Capgemini.



Rappelons que le conseil d'administration d'Altran réuni le 22 septembre a considéré que l'offre publique d'achat amicale était conforme aux intérêts d'Altran, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires d'Altran d'apporter leurs actions à l'offre.



