Capgemini : partenariat en France avec Bloom

15/04/2020 | 09:11

Capgemini annonce un partenariat en France entre Capgemini Invent, sa marque d'innovation digitale, et Bloom, entreprise française experte dans la veille marketing et l'analyse des réseaux sociaux via l'intelligence artificielle.



Ce partenariat vise à adresser le marché français de la stratégie de marque, de la gestion des risques en matière de réputation et à aider les entreprises dans la cohérence de leur politique de responsabilité sociétale.



Le groupe de services informatiques explique que l'algorithme propriétaire de Bloom, appelé 'Inférence Sociale', est capable d'identifier et de décrypter au sein des réseaux sociaux l'ensemble des activités sociales liées à un sujet ou à une communauté.



