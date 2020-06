Capgemini : partenariat mondial avec Coursera

10/06/2020 | 09:10

Capgemini fait part ce mercredi d'un partenariat mondial avec Coursera pour 'offrir à ses collaborateurs à travers le groupe un accès à plus de 4.000 cours dispensés par les meilleures universités à travers le monde'.



En augmentant ainsi ses offres d'apprentissage et de développement via son Université interne, le géant des services informatiques vise à aider ses employés à accroitre leur savoir-faire dans des domaines comme les services professionnels ou l'adoption du cloud.



'L'accès à des contenus d'apprentissage de première qualité est plus pertinent que jamais alors que les marchés et les clients s'adaptent aux nouveaux défis qui émergent de la crise du Covid-19 et à ses implications à long terme', souligne-t-il.



