Capgemini : pense obtenir l'aval de Bruxelles au rachat d'Altran à la fin du mois

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Capgemini espère obtenir l'autorisation de la Commission européenne pour racheter la société d'ingénierie Altran Technologies d'ici à la fin du mois d'octobre, a indiqué son PDG, Paul Hermelin, dans un entretien à Investir paru vendredi soir.

"Nous pensons obtenir l'autorisation d'ici à la fin du mois", a affirmé le dirigeant, rappelant que son groupe avait déjà obtenu le feu vert du Comité pour l'investissement étranger aux Etats-Unis à son projet de rachat d'Altran.

L'offre publique d'achat de Capgemini sur Altran, au prix de 14 euros par action, a débuté mercredi dernier. "L'offre dure cinq semaines. Puis en cas de succès elle sera rouverte pendant deux semaines", a rappelé Paul Hermelin.

Le PDG de Capgemini a également, dans cet entretien, réitéré ses critiques contre la présidente de l'Association des actionnaires minoritaires (Adam), Colette Neuville, qui a accusé la procédure liée au rapprochement entre les deux sociétés de comporter plusieurs irrégularités.

"Je ne sais pas si c'est à la demande d'Elliott [le fonds activités qui a pris des positions longues et des actions Altran et ne compte pas à l'heure actuelle apporter ses titres à l'offre de Capgemini, ndlr], mais Colette Neuville, présidente de d'Adam, a tenté toutes sortes de manoeuvres de retardement", a-t-il affirmé.

"Madame Neuville fait le jeu d'arbitragistes et de spéculateurs, et non des petits actionnaires. Je le lui ai dit. Elliott joue sur une période de plusieurs années qui n'est pas alignée sur l'intérêt des petits porteurs", a également déclaré Paul Hermelin.

