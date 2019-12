Capgemini : signe un accord avec Bayer AG

04/12/2019 | 17:58

Capgemini annonce la signature d'un accord d'une durée de six ans avec Bayer AG. Ce contrat va permettre de transformer son environnement informatique et accélérer encore la digitalisation de son organisation.



Capgemini fournira une large gamme de services comprenant notamment la gestion de la transformation de l'infrastructure IT Cloud du groupe, de ses environnements Enterprise Resource Planning (ERP) et Business Intelligence/Analytics ainsi que les Services d'Intégration pour l'intégralité du nouvel écosystème de fournisseurs de Bayer.



Cet accord porte plus spécifiquement sur la transformation des environnements ERP et Business Intelligence/Analytics, l'automatisation, l'infrastructure IT et Cloud public mondiale du groupe, les communications unifiées et les Services d'Intégration de bout en bout.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.