Capgemini : signe un accord avec la Commission européenne

27/02/2020 | 09:28

Le groupe annonce que la Commission européenne choisit Capgemini Invent pour l'aider à renforcer la sécurité des écosystèmes industriels.



Le principal objectif de ce nouveau contrat est de soutenir la création et le développement de l'information et des centres d'analyse (ISAC) européens et de promouvoir la coordination entre eux.



' Cela comprend l'établissement et le lancement d'une plate - forme de coopération, la facilitation des procédures et des normes communes, en soutenant l'amélioration de la maturité ISAC et permettant la mise en place de nouveaux ISAC dans des secteurs critiques ' indique le groupe.



Les partenaires de ce consortium à côté de Capgemini Invent sont Intrasoft, DFN CERT, Spark Réseau juridique et TNO, tous pris en charge par le Centre National Cyber Security néerlandais.



