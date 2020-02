Capgemini : signe un accord pour acquérir Purpose, agence de stratégie et impact social

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Capgemini a annoncé mercredi avoir signé un accord visant à acquérir Purpose, l'une des principales agences mondiales en matière d'impact social. Basée à New York et présente sur les six continents, "sa marque de fabrique réside dans la conception de larges campagnes digitales thématiques et innovantes à fort impact positif", a indiqué le groupe de services informatiques dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'équipe compte plus de 100 responsables de campagnes, créatifs, stratèges et technologues, et rejoindra celle de Capgemini Invent, la marque d'innovation, de conseil et de transformation du groupe Capgemini.

-Ensemble, elles aideront les entreprises à transformer leur modèle et leurs pratiques en menant des actions à impact, engageantes pour leurs parties prenantes et influant positivement la société.

-Fondée en 2009 à New York, Purpose s'est forgé une solide réputation au cours des dix dernières années en concevant des campagnes et contenus créatifs à impact et en prodiguant des conseils en stratégie socialement responsable pour les grandes marques à travers le monde.

-L'agence a notamment déployé des actions majeures sur des sujets à portée mondiale comme les droits des réfugiés ou LGBT. Elle a mis en relation grandes marques et entreprises avec les plus grands mécènes, l'écosystème des Nations unies et un grand nombre d'organisations caritatives mondiales parmi les plus influentes.

-Au sein du groupe Capgemini, Purpose conservera son "indépendance éditoriale", garantissant ainsi le maintien de sa voix prédominante et son point de vue unique sur les grandes questions du monde.

-La transaction est soumise aux conditions préalables habituelles et devrait être clôturée dans les semaines à venir.

