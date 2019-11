Capgemini : suivra d'autres projets si l'offre sur Altran n'aboutit pas - PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini "fera autre chose" si son offre publique d'achat (OPA) sur le groupe d'ingénierie Altran n'aboutit pas, a déclaré son PDG, Paul Hermelin, dans un entretien à Reuters publié lundi.

Capgemini a lancé le 16 octobre dernier une OPA "amicale" sur Altran, à un prix de 14 euros par action, qui "ne changera pas", a assuré Paul Hermelin à l'agence de presse, précisant que les résultats du troisième trimestre d'Altran ne l'incitaient pas à relever le montant de son offre.

Les conditions de l'offre suscitent l'opposition d'actionnaires minoritaires, dont le fonds activiste Elliott, qui jugent le prix sous-évalué et ont introduit un recours devant la Cour d'appel de Paris contre la décision de conformité prise par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce recours pourrait retarder de plusieurs mois l'opération, initialement prévue à la fin de l'année 2019.

La Cour d'appel de Paris doit se prononcer sur la conformité de l'OPA, après une action intentée par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), mandatée entre autres par Elliott. Une première décision, sur la forme, sera rendue le 4 décembre. Les juges auront jusqu'à fin mars pour se prononcer sur le fond.

En attendant, Paul Hermelin se dit prêt à rencontrer des représentants d'Elliott. "On peut se voir, on ne refusera jamais un rendez-vous", a indiqué le dirigeant à Reuters. "Mais si c'est les mêmes éléments, ça ne changera pas", prévient-il.

Si, en définitive, Capgemini ne parvenait pas à atteindre le seuil de 50,1% à partir duquel l'opération sera considérée comme réussie, alors le groupe serait prêt à renoncer. "Là, on se retire et on fera autre chose", a expliqué Paul Hermelin à Reuters, précisant avoir "d'autres idées" dans un monde du digital "tellement riche d'opportunités".

Le titre Altran a clôturé lundi soir à 14,14 euros, soit légèrement au dessus du prix de l'offre.

-François Berthon et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

Site Internet: https://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKBN1XZ1TZ

Agefi-Dow Jones The financial newswire