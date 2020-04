Relations Media :

Florence Lièvre

Tél. : 01 47 54 50 71

florence.lievre@capgemini.com

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : 01 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Succès de l’offre de Capgemini sur Altran :

Capgemini détient désormais 98% du capital d’Altran

Capgemini va demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire

Création du leader mondial de l’« Intelligent Industry »

Forte création de valeur avec désormais un accès à l’ensemble des synergies attendues

Paris, le 1er avril 2020 – L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé aujourd’hui que 110 571 163 actions Altran ont été apportées dans le cadre de la dernière réouverture de l’offre publique d’achat amicale de Capgemini (Euronext Paris : CAP) portant sur les actions Altran Technologies (Euronext Paris : ALT). A l’issue du règlement-livraison de cette réouverture, prévu le 8 avril 2020, Capgemini détiendra 98,15% du capital et au-moins 98,03% des droits de vote d'Altran1.

Capgemini demandera dès demain à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l’ensemble des actions Altran non apportées à l’offre, conformément aux termes de son offre publique d’achat et aux mêmes conditions financières (à savoir 14,50 euros par action Altran).

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2020

déclarent : « Nous sommes satisfaits de l’issue de cette OPA amicale dont le succès nous permet de détenir plus de 98% du capital, nous donnant ainsi accès à tous les leviers de création de valeur.

Nous remercions tous les actionnaires d’Altran qui ont apporté leurs titres et qui ont ainsi validé le bien-fondé de notre stratégie et du projet industriel que nous proposons. Nous souhaitons

une nouvelle fois la bienvenue aux 50 000 collaborateurs d’Altran avec lesquels nous allons travailler pour engager le processus d’intégration et pouvoir ainsi mettre en œuvre

des synergies.»

Paul Hermelin et Aiman Ezzat ajoutent : « Cette bonne nouvelle arrive dans le contexte inattendu et difficile que nous vivons avec cette pandémie. Aujourd’hui, notre priorité absolue

est de préserver la santé et la sécurité de nos employés, de nos partenaires et de nos clients, tout en assurant la continuité des activités au service de nos clients. Nous en profitons

pour remercier toutes nos équipes pour leur engagement total pendant cette période. Des mesures ont été prises pour que la grande majorité de nos collaborateurs à travers le monde

soient en capacité de travailler efficacement depuis leur domicile. Le ratio de télétravail pour Capgemini et Altran atteint aujourd'hui près de 90%. Avec l’ensemble des collaborateurs

d’Altran, nous abordons cette période particulière avec solidarité et détermination. »

Création d’un leader mondial de l’« Intelligent Industry »

Le Groupe ainsi constitué bénéficiera d’une capacité unique à accompagner les acteurs industriels et technologiques dans leur transformation digitale. Capgemini va ainsi pouvoir s’appuyer sur sa connaissance des métiers, sa capacité d’innovation, son accès privilégié aux décideurs et son portefeuille d’offres, dans les domaines des technologies de l’information (IT, Information Technology) et des technologies des opérations2 (OT, Operations Technology). Capgemini va désormais prendre le leadership sur le segment très prometteur de la transformation digitale des entreprises industrielles et technologiques, que nous appelons « Intelligent Industry ».

Intégration facilitée et synergies désormais pleinement accessibles

Avec ce résultat permettant d’atteindre le contrôle de 100% du capital d’Altran à l’issue d’un retrait obligatoire, les deux groupes vont disposer d’un environnement optimal pour la mise en place de l’intégration et vont pouvoir bénéficier de l’ensemble des synergies attendues. Capgemini et Altran disposent d’une culture d’entreprise et de modèles opérationnels proches qui faciliteront le processus d’intégration. Les deux groupes vont désormais également bénéficier d’une agilité accrue pour mettre en place un processus d’intégration qui tiendra compte des spécificités de chaque métier.

Le Groupe va désormais avoir accès à l’ensemble des synergies de coûts et de modèles opérationnels. Le Groupe rappelle que ces synergies sont estimées entre 70 et 100 millions d’euros avant impôts en année pleine. Elles seront pleinement réalisées à un horizon de 3 ans. A la même échéance, les synergies commerciales, alimentées par la complémentarité des expertises et le développement d’offres sectorielles innovantes, devraient générer un chiffre d’affaires annuel additionnel compris entre 200 et 350 millions d’euros.

Financement de l’opération structuré et solidité financière reconnue

Le Groupe dispose d’un financement relais de 4,4 milliards d'euros pour réaliser cette acquisition, avec une maturité pouvant être étendue jusqu’en juin 2021. Compte tenu des 11,43% du capital d’Altran déjà acquis en 2019 pour 0,4 milliard d’euros en utilisant la trésorerie du Groupe, ce crédit relais couvre en totalité l’acquisition en 2020 des 88,57% restants (retrait obligatoire compris) soit 3,3 milliards d’euros.

Le Groupe confirme qu’il mobilisera 1 milliard d’euros sur la trésorerie disponible pour le financement de cette opération (dont 0,6 milliard d’euros sur l’exercice 2020) et que le solde sera refinancé par endettement, principalement sous forme d'émissions obligataires. A ce titre, le Groupe se félicite de la notation BBB avec perspective stable que l’agence Standard & Poor’s vient d’attribuer à sa dette long terme. Dans le contexte de pandémie actuelle, cette notation, qui intègre une acquisition à 100% d’Altran et l’augmentation de la dette nette correspondante, reflète la solidité financière du Groupe.

Calendrier

Comme indiqué précédemment, les résultats financiers d’Altran seront consolidés dans les comptes du groupe Capgemini à partir du 1er avril 2020 et le Groupe communiquera sur des perspectives 2020 prenant en compte cette consolidation à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.

28 avril 2020 Publication du chiffre d’affaires pour le 1 er trimestre 2020

trimestre 2020 20 mai 2020 Assemblée Générale Capgemini

3 septembre 2020 Publication des résultats pour le 1er semestre 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers d’Altran.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique d’achat n’est pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales.

La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Capgemini décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.

1 En tenant compte des actions auto-détenues et sur la base d'un capital social d'Altran composé de 257 021 105 actions représentant 257 351 451 droits de vote au 28 février 2020.



2 Ce terme recouvre notamment les logiciels, les services d'ingénierie de produits et de systèmes, les systèmes d'information industriels utilisés pour gérer le cycle de vie des produits, les processus de fabrication ou de livraison et les systèmes d'information critiques.









Pièce jointe