Capital One : consensus battu au 2e trimestre

19/07/2019 | 15:09

Capital One a publié jeudi soir au titre du deuxième trimestre 2019 un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, soit 3,24 dollars par action. En données ajustées, le BPA s'est établi à 3,37 dollars, battant d'un demi-dollar le consensus.



La banque spécialisée dans le crédit aux particuliers a vu ses revenus nets augmenter de 1% à 7,1 milliards de dollars, et ses dépenses hors intérêt augmenter de 3% à 3,8 milliards, mais ses provisions pour pertes sur crédit ont reculé de 21% à 1,3 milliard.



'Alors que les bénéfices de notre transformation numérique continuent et s'accroissent, nous sommes bien placés pour réussir sur un marché en changement rapide et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires', commente le fondateur et PDG Richard Fairbank.



