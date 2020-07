CAPRI HOLDINGS : s'attend à une chute de 70% des ventes au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capri Holdings, propriétaire des marques Michael Kors et Versace et Jimmy Choo, s'attend à une chute de 70% de ses ventes au premier trimestre clos fin juin en raison de la crise du Covid-19. Les analystes tablaient sur une chute de 46,7%, selon Refinitiv. La fermeture de la grande majorité des boutiques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord au mois de mars et en avril a fortement pénalisé la société, comme l'ensemble du secteur du luxe. Le groupe américain a également indiqué que depuis la réouverture de l'économie, ses ventes se redressaient plus rapidement qu’escompté.Capri Holdings a réalisé au quatrième trimestre 2020/2021 clos fin mars un chiffre d'affaires en baisse de 11,3% à 1,19 milliard de dollars. Le consensus le donnait à 1,12 milliard.La perte nette est ressortie à 551 millions, contre un bénéfice net de 19 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 11 cents.