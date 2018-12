CARBIOS : Ian Hudson nommé Président du Conseil d'Administration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbios annonce la nomination de Ian Hudson au poste de Président du Conseil d’administration. Il succède à Jean Falgoux et prendra ses nouvelles fonctions le 1er Janvier 2019, après avoir été membre du Conseil d’administration du groupe depuis 2016.Ian Hudson a entamé sa carrière au sein de la société ICI, une ancienne multinationale britannique spécialisée dans les produits chimiques et les secteurs connexes.En 1998, il a rejoint Dupont de Nemours où il a assumé, pendant 17 ans, de nombreux rôles de leadership. Il a pris sa retraite en 2016 après avoir servi plus de 10 ans en tant que Président Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a été membre du Comité de Direction et conseil du CEFIC et d'EuropaBio. Ill a également été membre du Comité de la Fondation IMD et membre de la Chambre du Commerce Suisse-Américaine. M. HUDSON est diplômé de l'université d'Oxford et titulaire d'une maîtrise en Français et en Allemand.