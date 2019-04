CARBIOS : a réduit sa perte en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbios a accusé en 2018 une perte nette de 3,11 millions d'euros après 3,936 millions en 2017. La perte d'exploitation du chimiste est ressortie à 4,24 millions contre 4,652 millions un an plus tôt. Les produits d’exploitation se sont établis à 1,083 millions contre 983 000 euros sur l’exercice précédent. L’activité de la société étant à ce jour axée sur le développement de ses bioprocédés innovants, l’essentiel des produits d’exploitation provient de subventions et de prestations.Bénéficiant du versement de Bpifrance au titre du prêt à l'innovation et de 601 000 euros de fonds levés au cours de l'exercice, Carbios dispose d'une trésorerie nette au 31 décembre 2018 s'élevant à 5,1 millions d'euros, permettant à la société de poursuivre les développements en cours sur les 12 prochains mois.Toutefois, la société devra recourir à des financements complémentaires pour assurer la phase de démonstration de sa technologie de biorecyclage des plastiques et fibres en PET.